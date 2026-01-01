Lavadora de alta pressão HD 10/25-4 S ST Classic | Kärcher

Projetada para aplicações exigentes, a lavadora de alta pressão estacionária de água fria HD 10/25-4 S St Classic da Kärcher impressiona com resultados de limpeza ideais, operação fácil e excelente acabamento. Acompanham o equipamento: pistola de gatilho, lança, mangueira de alta pressão de 10 metros e bico de alta pressão – todos com nossos inovadores engates rápidos EASY!Lock para maior agilidade e facilidade. O motor de 8,8 kW da máquina produz até 250 bar de pressão de trabalho e oferece uma vazão de 1000 litros por hora. Internamente, a bomba de virabrequim robusta e de fácil ajuste, com cabeçote de latão de alta qualidade, e o motor de 4 polos de baixa rotação com desligamento automático e refrigeração a ar/água trabalham em conjunto para garantir uma operação consistente, duradoura e extremamente confiável. Além disso, um filtro de água de fácil limpeza protege a bomba contra sujeira. As tarefas de manutenção e serviço de rotina do HD 10/25-4 S St Classic podem ser concluídas tão rapidamente quanto a instalação de sua estrutura de aço ultrarresistente na parede ou no chão.

Bomba de virabrequim potente e robusta com cabeçote de cilindro em latão e pistões com camisas de cerâmica. Alto desempenho e alta eficiência. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Chassi robusto e fixo Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina de forma confiável contra danos. Uma estrutura robusta de aço tubular protege todos os componentes. Espaço de armazenamento integrado para acessórios. Acessórios clássicos com conexões EASY!Lock Montagem e desmontagem rápidas, além de fácil substituição de acessórios. Acessórios robustos e duráveis. Fácil de usar Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Os componentes Kärcher, de alta qualidade e testados, garantem uma longa vida útil. Construído para durar, alta confiabilidade. Para alto desempenho e baixos custos de manutenção. Design de máquina claro Filtro de água grande para proteger a bomba. A pressão e o volume de água podem ser ajustados na própria bomba. O nível de enchimento e a qualidade do óleo podem ser verificados facilmente usando o visor e a vareta de medição. Operação intuitiva e manutenção simples. O filtro de água integrado pode ser removido e limpo sem a necessidade de ferramentas. Boa acessibilidade para facilitar o serviço e a manutenção. Operação simples. Alta flexibilidade Ampla gama de acessórios para uma vasta gama de aplicações. A extensa linha de acessórios oferece soluções de limpeza ergonômicas e econômicas para diversas aplicações. Esforço mínimo de instalação.