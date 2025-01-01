A lavadora de alta pressão de água fria HD 10/25-4 SXA Plus foi projetada com foco na mais alta qualidade e ergonomia. A pistola de alta pressão EASY!Force Advanced elimina qualquer esforço de retenção. A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola. Isso significa que a pressão pode ser ajustada para superfícies delicadas, sem a necessidade de trocar o bico ou fazer ajustes na própria máquina. O bico rotativo Vibrasoft amortece ruídos e vibrações. Sistemas de assistência e o visor de LED fornecem informações claras. A máquina Super Class se destaca por seu acabamento impecável e materiais da mais alta qualidade. Seu núcleo é uma bomba de oscilação resistente com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. O motor de baixa rotação de 4 polos com sistema de refrigeração ar-água é potente e construído para durar. Estruturas integradas de alumínio formam um chassi leve, adequado para carregamento por guindaste. O design vertical, com motor e bomba na mesma posição, mantém a máquina compacta e portátil. Também inclui uma mangueira de alta pressão Ultra Guard com revestimento de Teflon® e amplo espaço de armazenamento integrado para acessórios, além de um carretel de mangueira automático para enrolar e desenrolar em até 45° – mesmo sob pressão.

Carretel de mangueira automático Enrolamento e desenrolamento automáticos até um ângulo de 45°, mesmo sob pressão. Mangueira Ultra Guard HD resistente a riscos e com superfície lisa, revestida com Teflon®. Tempos de instalação até duas vezes mais rápidos. Conceito de design compacto e vertical baseado na disposição vertical do motor e da unidade de bomba. Dimensões compactas e proporções que economizam espaço. Fácil de manobrar e transportar. A estabilidade máxima garante uma base firme para a máquina. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Alto desempenho e alta eficiência. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Vibrasoft Dirt Blaster Ergonômico Reduz as vibrações em até 30%. Reduz o volume e o nível de ruído. O bocal rotativo facilita as tarefas de limpeza mais complexas. O conceito de serviço inteligentemente concebido facilita operações rápidas no local. Cabeçote da bomba giratório. Indicador de nível de óleo e orifício de drenagem integrados ao chassi para maior praticidade. Construção modular, composta por bomba, motor e painel de controle. Sistemas de assistência e indicador de status LED Sistema eletrônico integrado para monitoramento de máquinas. Desligamento automático em caso de baixa tensão ou sobretensão. Desliga-se em caso de fugas de corrente ou falha de fase. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Múltiplos espaços de armazenamento para acessórios integrados à máquina. Compartimento de armazenamento. Ganchos ajustáveis, por exemplo, para guardar uma segunda lança ou um cabo elétrico. Armazenamento para mangueira de alta pressão.