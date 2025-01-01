Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Order number: 1.367-403.0
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
376 - 424
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
700 - 1300
Temperatura de entrada (°C)
60
Pressão de trabalho (bar)
50 - 180
Pressão máxima (bar / MPa)
240 / 2.4
Carga conectada (kW)
8.8
Cabo de alimentação (m)
5
Tamanho do bico
075
Entrada de água
1″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
60
Peso, incluindo embalagem (kg)
67.9
Medidas (CxLxA) (mm)
720 x 637 x 1060
Scope of supply
Equipment
Manual
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