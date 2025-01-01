      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e pistola de pulverização.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HD 13/18-4 S Classic

      Order number: 1.367-403.0

      • Bomba de virabrequim robusta com pistões de cerâmica
      • Estrutura tubular de aço
      • Excelente ação de descarga
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