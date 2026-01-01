Lavadora de alta pressão HD 13/18-4 S/ S Plus | Kärcher

A lavadora de alta pressão de água fria HD 13/18-4 S eleva a ergonomia a um novo patamar. A pistola de gatilho EASY!Force Advanced, com design prático, facilita o uso sem esforço, dispensando a necessidade de segurar a máquina. Uma lança rotativa de aço inoxidável de 1050 milímetros proporciona máxima eficiência. O Servo Control permite ao usuário controlar a pressão e o volume de água diretamente na pistola/lança. Sistemas de assistência e um visor de LED também contribuem para a facilidade de uso. Com a Kärcher, você pode contar com os melhores materiais para garantir a mais alta qualidade e durabilidade. Internamente, a máquina conta com uma bomba de oscilação robusta, com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. A HD 13/18-4 S é acionada por um motor de 4 polos de baixa rotação com sistema de refrigeração ar-água. Estruturas de alumínio integradas reduzem o peso e proporcionam um chassi leve e resistente, possibilitando o carregamento por guindaste. A estrutura vertical, com o motor e a bomba instalados na vertical, oferece máxima portabilidade. O design compacto também incorpora soluções inteligentes de armazenamento de acessórios, como um compartimento de arrumação e ganchos ajustáveis.

Conceito de design compacto e vertical baseado na disposição vertical do motor e da unidade de bomba. Dimensões compactas e proporções que economizam espaço. Fácil de manobrar e transportar. A estabilidade máxima garante uma base firme para a máquina. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Alto desempenho e alta eficiência. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. O conceito de serviço inteligentemente concebido facilita operações rápidas no local. Indicador de nível de óleo e orifício de drenagem integrados ao chassi para maior praticidade. Construção modular, composta por bomba, motor e painel de controle. Sistemas de assistência e indicador de status LED Sistema eletrônico integrado para monitoramento de máquinas. Desligamento automático em caso de baixa tensão ou sobretensão. Desliga-se em caso de fugas de corrente ou falha de fase. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Ampla gama de acessórios e kits de montagem. Compartimento de armazenamento. Ganchos ajustáveis, por exemplo, para guardar uma segunda lança ou um cabo elétrico. Armazenamento para mangueira de alta pressão.