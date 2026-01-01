      Lavadora de alta pressão HD 13/18-4 S/ S Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas grandes e mangueira acoplada, vista em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 13/18-4 S/ S Plus

      Referência: 1.286-956.0

      • Qualidade superior, manuseio ergonômico e desempenho máximo.
      • Cabeçote do cilindro em latão, pistão em aço inoxidável, corte de pressão, display LED.
      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, EASY!Force Advanced, lança de pulverização de 1050 mm, bico de alta pressão
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