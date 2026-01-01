      Lavadora de alta pressão HD 13/18-4 S Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas grandes e mangueira acoplada, vista em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 13/18-4 S Plus

      Referência: 1.286-961.0

      • Design vertical que economiza espaço
      • Excelente ação de descarga
      • Indicador LED de estado de funcionamento
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