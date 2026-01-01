      Lavadora de alta pressão HD 13/18-4 S ST Classic | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica, mangueira longa e pistola de pulverização cinza com detalhes amarelos.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 13/18-4 S ST Classic

      Referência: 1.367-413.0

      • Motor de baixa velocidade de 4 polos, refrigerado a ar/água
      • Fácil instalação, operação e manutenção da máquina.
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