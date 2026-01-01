      Lavadora de alta pressão HD 13/18-4 SXA Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com mangueira enrolada e pistola de pulverização.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 13/18-4 SXA Plus

      Referência: 1.286-957.0

      • Carretel de mangueira automático com mangueira de alta pressão de 20 m inclusa.
      • Excelente ação de descarga
      • Indicador LED de estado de funcionamento
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