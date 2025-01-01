Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de ultra-alta pressão
This device requires instruction
Referência: 1.367-154.0
Pressão de trabalho (bar / MPa)
100 - máx. 350 / 10 - máx. 35
Taxa de fluxo (L/h)
500 - 1300
Temperatura de entrada (°C)
máx. 60
Combustível
Elétrico
Classificação do motor (kW)
15
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50
Tipo de bomba
Bomba de virabrequim Kärcher de máximo desempenho
Peso sem acessórios (kg)
160
Peso (com acessórios) (kg)
195
Medidas (CxLxA) (mm)
930 x 800 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Product information