A pressão de trabalho de até 350 bar remove até mesmo a sujeira mais incrustada. O design robusto da estrutura protege toda a máquina e permite o carregamento seguro por guindaste. O sistema de transporte tipo carrinho, que facilita o transporte, e diversos outros detalhes tornam esta máquina a primeira escolha para uso profissional. Prática e conveniente: o suporte para a lança e o gancho integrado para a mangueira garantem que o acessório esteja sempre à mão. O horímetro exibe o tempo exato de operação da bomba. Armazenamento seguro: acessórios e ferramentas são armazenados em uma caixa protegida. Fácil de movimentar: o sistema de transporte tipo carrinho permite que a máquina seja transportada facilmente, mesmo para áreas de difícil acesso. Confiável e segura: a bomba de virabrequim de alto desempenho da Kärcher garante pressão ideal. O sistema de desligamento automático em caso de funcionamento a seco (opcional) protege tanto a máquina quanto o usuário.

Pistola de pulverização industrial Robusta e durável: a nova pistola de gatilho industrial Kärcher foi projetada especialmente para uso pesado. Regulamentação de velocidade A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia. Portabilidade A bomba de virabrequim de alto desempenho Kärcher, confiável e durável, garante pressão ideal.