Lavadora de alta pressão HD 17/15-4 S ST Classic | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Referência: 1.367-414.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
376 - 424
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
1000 - 1700
Temperatura de entrada da água (°C)
60
Pressão de trabalho (bar)
100 - 150
Pressão máxima (bar)
210
Carga conectada (kW)
9
Cabo de alimentação (m)
5
Tamanho do bico
110
Entrada de água
1″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
61
Peso incl. embalagem (kg)
66.7
Dimensões (C × L × A) (mm)
720 x 522 x 418
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização