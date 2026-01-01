Lavadora de ultra-alta pressão HD 18/50-4 Cage Classic *EU | Kärcher

Adequada para uma ampla variedade de aplicações, extremamente móvel e compacta, garante resultados de limpeza ideais: A HD 18/50-4 Cage Classic amplia nossa classe de lavadoras de ultra-alta pressão compactas para incluir um desempenho de limpeza de até 30 kW, tornando-a a lavadora de ultra-alta pressão mais potente com design móvel tipo "gaiola". Uma pressão de trabalho de 500 bar e uma vazão de água de 30 l/min garantem resultados rápidos mesmo na sujeira mais incrustada, como as encontradas na construção civil, em aplicações industriais ou no setor de transportes. Um seletor rotativo com controle intuitivo e a decisão consciente de eliminar grande parte dos componentes eletrônicos tornam o equipamento muito fácil de usar. Detalhes ergonômicos, o baixo peso da máquina, suas quatro rodas grandes e gancho para guindaste simplificam o manuseio e o transporte da unidade, mesmo em terrenos acidentados. Quando necessário, a HD 18/50-4 Cage Classic também pode ser transportada por empilhadeira, demonstrando máxima flexibilidade tanto para o transporte quanto para o trabalho com a máquina.

Filtro de água integrado de grande porte Reduz os custos de manutenção e assistência técnica. Garante uma longa vida útil para todos os componentes de alta pressão. Mobilidade excepcional As rodas grandes, bem como um centro de gravidade otimizado, garantem um alto grau de mobilidade para a máquina – apesar de seu tamanho. Um prático gancho de guindaste permite o transporte fácil, mesmo em terrenos acidentados.