      Lavadora de alta pressão HD 4/10 Classic *KAP | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e pistola de pulverização preta e amarela.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 4/10 Classic *KAP

      Referência: 1.520-998.0

      • Máquina robusta e compacta, fácil de operar.
      • Alívio automático de pressão, alça de puxar e rodas robustas, carretel para mangueira
      • Mangueira de alta pressão de 8 metros de comprimento, bico de potência, bico rotativo
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