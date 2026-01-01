Lavadora de alta pressão HD 4/10 Classic *KAP | Kärcher

Ergonômica, móvel, potente e compacta: a lavadora de alta pressão HD 4/10 X Classic impressiona com seus componentes duráveis ​​e confiáveis, como a bomba axial de três pistões e o motor de indução, além de seu design compacto e robusto. O sistema automático de alívio de pressão protege eficazmente os componentes hidráulicos, garantindo longa vida útil e custos de reparo e manutenção muito baixos. Além disso, reduz a força de tração na pistola de gatilho, permitindo longos períodos de trabalho sem fadiga. A HD 4/10 X Classic, ergonômica e fácil de usar, é extremamente simples de operar e, graças ao carretel de mangueira integrado e à alça retrátil, garante alto nível de conforto ao usuário. Com pressão de trabalho de 100 bar, vazão de água de 400 litros por hora, jato de alta pressão com ponto rotativo e rodas estáveis ​​para fácil transporte e alta mobilidade no local de trabalho, a lavadora de alta pressão HD 4/10 X Classic é adequada para diversas aplicações, por exemplo, na construção civil ou para limpeza ocasional de veículos.

Excelente confiabilidade O alívio automático de pressão protege os componentes hidráulicos. Sistema de alta pressão comprovado e motor de longa duração. O carretel de mangueira integrado protege bem a mangueira de alta pressão durante o armazenamento e o transporte. Design compacto Muito fácil de transportar graças ao seu baixo peso. Economiza espaço e é fácil de guardar.