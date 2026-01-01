Lavadora de alta pressão | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Referência: 1.520-800.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
200 - 240
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
500
Temperatura de entrada da água (°C)
60
Pressão de trabalho (bar)
110
Pressão máxima (bar)
160
Carga conectada (kW)
2.2
Cabo de alimentação (m)
5
Tamanho do bico
036
Entrada de água
3/4″
Portabilidade
Móvel
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
18
Peso incl. embalagem (kg)
25.7
Dimensões (C × L × A) (mm)
334 x 366 x 954
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Garantia Legal
Áreas de utilização