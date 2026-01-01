      Lavadora de alta pressão | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e alça de transporte.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Referência: 1.520-800.0

      • Cabeçote de cilindro durável em latão e êmbolos em aço inoxidável com revestimento cerâmico.
      • Acessórios de alta qualidade
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