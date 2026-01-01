Lavadora de alta pressão HD 5/11 C *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Referência: 1.520-960.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
490
Temperatura de entrada da água (°C)
60
Pressão de trabalho (bar / MPa)
110 / 11
Pressão máxima (bar / MPa)
160 / 16
Carga conectada (kW)
2.2
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
3/4″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
20.6
Peso incl. embalagem (kg)
22.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
351 x 312 x 904
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Manual de instruções
Garantia Legal
Áreas de utilização