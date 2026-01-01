Lavadora de alta pressão HD 5/13 EX Plus Classic | Kärcher

A lavadora de alta pressão HD 5/13 EX Plus Classic é robusta e compacta, com uma lança de aço inoxidável de 840 milímetros de comprimento. Ela permite a limpeza fácil e completa de veículos, máquinas e ferramentas, bem como de quintais e jardins. A máquina é equipada com um cabeçote de latão e uma mangueira de malha de aço de alta qualidade, que garantem baixo desgaste e alta robustez. O alívio automático de pressão protege os componentes e prolonga a vida útil. Outros benefícios práticos incluem o carretel para facilitar o armazenamento da mangueira e a base integrada para guardar os bicos. Até mesmo a sujeira mais incrustada pode ser removida com a ajuda do bico rotativo. Comparadas às tampas de rosca convencionais, as travas de liberação rápida EASY!Lock são rápidas e fáceis de usar, mantendo a estabilidade e a durabilidade.

Baixo desgaste e longa vida útil. Cabeçote de cilindro em latão de alta qualidade. Êmbolos de aço inoxidável com revestimento cerâmico. Redução automática de pressão. Acessórios de alta qualidade Bocal rotativo profissional. Mangueira de borracha resistente com reforço em malha de aço. Pistola profissional de alta pressão com válvula de aço inoxidável. Inúmeras opções de armazenamento Suporte para armazenamento de bicos. Carretel de mangueira manual. Ganchos de cabo integrados. Rosca de liberação rápida EASY!Lock Tempos de preparação curtos (montagem e desmontagem). Substituição rápida de acessórios. Operação intuitiva.