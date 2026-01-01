      Lavadora de alta pressão HD 5/15 CX Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza e amarela, com rodas e cabo enrolado na parte superior.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 5/15 CX Plus

      Referência: 1.520-932.0

      • Alívio automático de pressão
      • Para operação vertical e horizontal
      • Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock.
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