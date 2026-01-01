Lavadora de alta pressão HD 5/15 CX Plus | Kärcher

A lavadora de alta pressão de água fria HD 5/15 CX Plus, compacta, leve e versátil, oferece mobilidade excepcional e é adequada para operação tanto vertical quanto horizontal. A máquina possui um sofisticado sistema de armazenamento de acessórios, e o cabeçote do cilindro em latão e o alívio automático de pressão garantem uma longa vida útil. Ao mesmo tempo, impressiona com inovações que aumentam a praticidade para o operador a longo prazo, garantindo operação sem esforço e montagem e desmontagem rápidas. A pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, enquanto os engates rápidos EASY!Lock tornam o manuseio cinco vezes mais rápido do que com conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez e a durabilidade. Em resumo, um pacote completo de equipamentos para excelentes resultados de limpeza, com alto nível de praticidade e longa vida útil.

Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Portabilidade A alça de transporte integrada na parte frontal da máquina permite o carregamento fácil e o transporte conveniente. A alavanca de empurrar pode ser retraída com o simples pressionar de um botão. Estilo de construção compacto. Flexibilidade Operação possível na vertical e na horizontal. As rodas não estão em uso durante a operação horizontal. Dessa forma, a máquina oferece máxima estabilidade. Local de estacionamento e de transporte separados para a unidade de pulverização. Qualidade O sistema automático de alívio de pressão protege os componentes e prolonga a vida útil da máquina. Cabeçote de cilindro em latão de alta qualidade. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Armazenamento de acessórios Conexão por parafuso (M 18 × 1,5) para armazenar um Limpador de Superfícies diretamente na máquina. Compartimentos práticos para bicos triplos e bicos rotativos. Carretel de mangueira integrado com mangueira de pressão de 15 m. Para um amplo raio de ação e armazenamento fácil (versões CX).