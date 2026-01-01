Lavadora de alta pressão HD 6/15 G Entry Class *EU | Kärcher

A compacta HD 6/15 G Classic é a máquina ideal para quem está começando no mundo das lavadoras de alta pressão a gasolina com água fria da Kärcher. Extremamente fácil de transportar em um carro, ela pode realizar até mesmo as tarefas de limpeza mais exigentes, por exemplo, em canteiros de obras ou em prefeituras, com uma pressão de trabalho de até 150 bar, uma bomba de virabrequim robusta e um volume de água de até 600 litros por hora. O motor a gasolina integrado (EU STAGE V) permite autonomia em relação a fontes de energia externas, as rodas com câmara de ar garantem a mobilidade necessária no local de uso, e a alça de empurrar ergonômica e o prático compartimento para acessórios asseguram um manuseio fácil. Os componentes, protegidos por válvulas térmicas e de segurança, são facilmente acessíveis. A estrutura tubular de aço estável da HD 6/15 G Classic também evita danos causados ​​por impactos mecânicos externos.

Independência Permite a independência de fontes de energia externas. Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida manual conveniente por corda. Mobilidade excepcional Rodas grandes com pneus pneumáticos para superfícies irregulares. A máquina compacta e esguia também é muito fácil de manobrar em áreas confinadas. Para excelente mobilidade, transporte confortável e armazenamento que economiza espaço – cabe perfeitamente em um carro padrão. Durável e robusto Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina de forma confiável contra danos. Válvula termostática para proteger a bomba contra superaquecimento no modo de recirculação. Bomba de virabrequim com pistões de cerâmica. Possibilidade de armazenamento para acessórios Gancho para mangueira e compartimento para acessórios, facilitando o armazenamento e o transporte. Cabo ergonômico e compartimento para guardar a mangueira.