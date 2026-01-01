      Lavadora de alta pressão HD 6/15 Cage-Mobil | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira e pistola amarela, estrutura metálica.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 6/15 Cage-Mobil

      Referência: 1.150-970.0

      • Bomba axial de 3 pistões com pistões de aço inoxidável endurecido.
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