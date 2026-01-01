Lavadora de alta pressão HD 6/15 MX Plus | Kärcher

A lavadora de alta pressão móvel HD 6/15 MX Plus, alimentada por corrente alternada, possui controle por pressostato, carrinho integrado para facilitar o manuseio da mangueira de alta pressão e diversas opções de armazenamento para acessórios. Uma bomba axial robusta de 3 pistões, recém-desenvolvida com cabeçote de latão, garante longa vida útil à máquina, que é fácil de manobrar e armazenar, reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho de limpeza em cerca de 20%. A pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, e os engates rápidos EASY!Lock, que permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade, garantem que você possa trabalhar sem se cansar e economizar tempo de instalação e remoção. O recurso de alívio automático de pressão protege os componentes de alta pressão de forma eficaz e confiável durante o modo de espera. A bomba de alta pressão e os componentes eletrônicos são particularmente fáceis de acessar graças ao design da máquina, que facilita a manutenção.

Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 2 polos e refrigerado a ar. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Máxima estabilidade durante a operação horizontal, pois as rodas não tocam o chão. Mobilidade excepcional A alavanca de empurrar, que pode ser retraída com o toque de um botão, aumenta a compacidade da máquina e reduz a necessidade de espaço. Pode ser facilmente armazenado em veículos de serviço. As possibilidades de armazenamento integrado reduzem os tempos de configuração. Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina. Compartimento prático para guardar o bico rotativo. Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética.