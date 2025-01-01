Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.524-940.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
600 - 600
Temperatura de entrada (°C)
60
Pressão de trabalho (bar / MPa)
160 / 16
Pressão máxima (bar / MPa)
240 / 24
Carga conectada (kW)
3.1
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
3/4″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
41.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
46
Medidas (CxLxA) (mm)
420 x 460 x 970
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização