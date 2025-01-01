      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas e mangueira, vista lateral em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      Lavadora de alta pressão

      HD 6/14 -4 Cage Mobil

      Referência: 1.524-940.0

      • Máquina confiável e de baixa manutenção com alto desempenho de limpeza.
      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, EASY!Force, bico de alta pressão
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