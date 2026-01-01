      Lavadora de alta pressão HD 7/14-4 M Cage | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira e pistola amarela, estrutura metálica.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 7/14-4 M Cage

      Referência: 1.524-942.0

      • Motor CA robusto de quatro polos e baixa velocidade
      • Estrutura robusta em aço tubular com revestimento em pó para máxima proteção da unidade de bomba.
      • Alívio automático de pressão e até 20% mais eficiência energética.
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