Lavadora de alta pressão HD 7/14-4 M Cage | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Referência: 1.524-942.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
700
Temperatura de entrada da água (°C)
60
Pressão de trabalho (bar / MPa)
140 / 14
Pressão máxima (bar / MPa)
210 / 21
Carga conectada (kW)
3.1
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
3/4″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
42
Peso incl. embalagem (kg)
46.3
Dimensões (C × L × A) (mm)
420 x 460 x 970
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização