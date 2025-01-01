Nossa lavadora de alta pressão móvel HD 7/14-4 M, sem aquecimento, vem equipada de série com diversos recursos inovadores para um trabalho seguro e confortável. O sistema automático de alívio de pressão protege os componentes de alta pressão contra sobrecargas no modo de espera, por exemplo, enquanto a inovadora pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, e os engates rápidos EASY!Lock permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade. A máquina é adequada para operação vertical ou horizontal, oferecendo grande flexibilidade de uso. A robusta bomba axial de 3 pistões com cabeçote de latão aumenta a potência de limpeza e a eficiência energética em cerca de 20%. Diversas opções para armazenamento e organização dos acessórios, garantindo segurança durante o transporte, e um design que facilita a manutenção completam o sofisticado conceito da HD 7/14-4 M.

Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 4 polos e baixa rotação. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Máxima estabilidade durante a operação horizontal, pois as rodas não tocam o chão. Mobilidade excepcional A alavanca de empurrar, que pode ser retraída com o toque de um botão, aumenta a compacidade da máquina e reduz a necessidade de espaço. Pode ser facilmente armazenado em veículos de serviço. As possibilidades de armazenamento integrado reduzem os tempos de configuração. Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina. Compartimento prático para guardar o bico rotativo. Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética.