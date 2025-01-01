      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira enrolada e rodas para transporte.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HD 7/14-4 M

      Referência: 1.524-930.0

      • Máquina confiável e de baixa manutenção com alto desempenho de limpeza.
      • Alívio automático de pressão, eficiente em termos energéticos
      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, EASY!Force, bico de alta pressão
      Solicitar uma proposta