      Lavadora de alta pressão HD 7/14-4 M Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com detalhes amarelos, mangueira enrolada e rodas para transporte.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 7/14-4 M Plus

      Referência: 1.524-932.0

      • Motor CA robusto de quatro polos e baixa velocidade
      • Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock.
      • Alívio automático de pressão e até 20% mais eficiência energética.
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