      Lavadora de alta pressão HD 7/14-4 MXA Plus | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e pistola de pulverização acoplada.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 7/14-4 MXA Plus

      Referência: 1.524-947.0

      • Carretel de mangueira automático com mola
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