Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.151-930.0
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
700
Temperatura de entrada (°C)
60
Pressão de trabalho (bar / MPa)
170 / 17
Pressão máxima (bar / MPa)
255 / 25.5
Carga conectada (kW)
4.2
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
3/4″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
31.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
35.1
Medidas (CxLxA) (mm)
400 x 455 x 700
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Manual
Áreas de utilização