Lavadora de alta pressão HD 7/17 M Plus | Kärcher

Confiável e potente, compacta e portátil: Nossa lavadora de alta pressão HD 7/17 M Plus, sem aquecimento e com motor trifásico, combina longa vida útil, manutenção simplificada, máxima flexibilidade e conforto de operação em uma máquina altamente eficiente, projetada para uso vertical e horizontal. A pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, e os engates rápidos EASY!Lock, que permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais sem comprometer a robustez ou a durabilidade, garantem que você trabalhe sem se cansar e economize tempo de instalação e remoção. Graças ao novo projeto da bomba, a eficiência energética e o desempenho de limpeza aumentam em cerca de 20%. Um eficiente recurso automático de alívio de pressão está integrado para evitar danos aos componentes de alta pressão, mesmo em modo de espera. As opções inteligentes de armazenamento para os diversos acessórios também são recursos padrão – desde o gancho para pendurar a lança de pulverização durante pequenas pausas no trabalho e um compartimento para o bico rotativo, até um suporte para a lança de espuma opcional.

Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 2 polos e refrigerado a ar. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Máxima estabilidade durante a operação horizontal, pois as rodas não tocam o chão. Mobilidade excepcional A alavanca de empurrar, que pode ser retraída com o toque de um botão, aumenta a compacidade da máquina e reduz a necessidade de espaço. Pode ser facilmente armazenado em veículos de serviço. As possibilidades de armazenamento integrado reduzem os tempos de configuração. Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina. Compartimento prático para guardar o bico rotativo. Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética.