Lavadora de alta pressão HD 7/17 MXA Plus | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.151-936.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
700
Temperatura de entrada da água (°C)
60
Pressão de trabalho (bar / MPa)
170 / 17
Pressão máxima (bar / MPa)
255 / 25.5
Carga conectada (kW)
4.2
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
3/4″
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
37.1
Peso incl. embalagem (kg)
41
Dimensões (C × L × A) (mm)
400 x 455 x 966
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização