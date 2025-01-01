A lavadora de alta pressão móvel HD 8/18-4 M Cage possui uma estrutura tubular de aço com pintura eletrostática a pó, especialmente robusta, que oferece proteção em aplicações móveis sob condições adversas e em casos de transporte frequente. De fácil manutenção, a máquina foi projetada para uso vertical e horizontal, proporcionando máxima flexibilidade e confiabilidade. A pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, e os engates rápidos EASY!Lock, que permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade, garantem um trabalho sem esforço e economia de tempo na instalação e remoção. Além disso, o volume de água e a pressão de trabalho podem ser controlados diretamente na pistola por meio do Servo Control. Acionada por um motor trifásico de 4 polos e baixa rotação com controle por pressostato, a bomba axial de 3 pistões com cabeçote de latão reduz o consumo de energia em cerca de 20%. Para proteger os componentes de alta pressão, um recurso automático de alívio de pressão e um filtro de água de grande porte são integradoscomo padrão.

Durável e robusto Uma estrutura robusta de aço tubular protege todos os componentes. A estrutura tubular de aço também é adequada para fixação e amarração simples da máquina no veículo de serviço. A estrutura robusta de plástico protege a bomba de forma confiável contra danos e sujeira. Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 4 polos e baixa rotação. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina.