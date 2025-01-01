      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira e pistola de pulverização amarela.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HD 8/18-4 Cage ST *EU

      Referência: 1.524-981.0

      • Motor trifásico robusto de 4 polos e baixa velocidade
      • Estrutura robusta em aço tubular com revestimento em pó para máxima proteção da unidade de bomba.
      • Alívio automático de pressão e até 20% mais eficiência energética.
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