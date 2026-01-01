Lavadora de alta pressão HD 8/18-4 M Plus | Kärcher

Projetada para operação vertical e horizontal, nossa lavadora de alta pressão HD 8/18-4 M Plus, compacta, móvel e potente, oferece máxima flexibilidade de uso. Detalhes úteis, como o controle servo, nosso sistema para regular o volume de água e a pressão de trabalho diretamente na pistola, juntamente com a fácil manobrabilidade e a pequena necessidade de espaço desta máquina confiável, garantem o máximo conforto. Acionada por um motor trifásico de 4 polos e baixa rotação com controle por pressostato, a nova engenharia da bomba proporciona um desempenho de limpeza 20% superior e maior eficiência energética. O recurso de alívio automático de pressão protege os componentes de alta pressão contra sobrecargas no modo de espera. A pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, e os engates rápidos EASY!Lock, que permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade, garantem que você possa trabalhar sem se cansar e economizar tempo de instalação e remoção. Existem diversas opções disponíveis para armazenar acessórios diretamente na máquina, garantindo um transporte seguro.

Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 4 polos e baixa rotação. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Mobilidade excepcional A alavanca de empurrar, que pode ser retraída com o toque de um botão, aumenta a compacidade da máquina e reduz a necessidade de espaço. Pode ser facilmente armazenado em veículos de serviço. As possibilidades de armazenamento integrado reduzem os tempos de configuração. Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética. Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Máxima estabilidade durante a operação horizontal, pois as rodas não tocam o chão. Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina. Compartimento prático para guardar o bico rotativo.