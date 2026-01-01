Lavadora de alta pressão HD 8/18-4 MXA Plus *EU | Kärcher

Nossa lavadora de alta pressão compacta, móvel e sem aquecimento HD 8/18-4 MXA Plus, com motor trifásico de 4 polos e baixa rotação, impressiona com sua ampla gama de acessórios, design que facilita a manutenção e alta flexibilidade de uso. Um carretel de mangueira integrado torna o manuseio da mangueira de alta pressão infinitamente mais fácil, e a nova e robusta bomba axial de 3 pistões com cabeçote de latão aumenta o desempenho de limpeza e a eficiência energética em impressionantes 20%, além de garantir uma longa vida útil. Os componentes de alta qualidade são protegidos por um sistema automático de alívio de pressão e um filtro de água de grande capacidade. Soluções inovadoras garantem que você possa trabalhar sem se cansar e economizar tempo de instalação e remoção: a pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, enquanto os engates rápidos EASY!Lock permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que as conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade. Graças a soluções inteligentes, os acessórios, incluindo o bico de espuma opcional, podem ser armazenados diretamentena máquina para um transporte seguro.

Carretel de mangueira automático com mola Máximo conforto ao manusear a mangueira de alta pressão. Possibilita tempos de preparação curtos graças ao enrolamento e desenrolamento rápidos. Evita riscos de tropeços, aumentando assim a segurança operacional. Suporte adicional Amplia a área de apoio da máquina. Aumenta a estabilidade de inclinação quando operado na posição vertical. Equipamentos de alta qualidade O alívio automático de pressão para proteger os componentes prolonga sua vida útil. Motor elétrico potente, de 4 polos e baixa rotação. Cabeçote de cilindro de latão de alta qualidade Armazenamento inteligente de acessórios Suporte para o bico de espuma do copo. EASY!Lock TR20 permite armazenar o bocal Power ou um limpador de superfícies diretamente na máquina. Compartimento prático para guardar o bico rotativo. Mobilidade excepcional A alavanca de empurrar, que pode ser retraída com o toque de um botão, aumenta a compacidade da máquina e reduz a necessidade de espaço. Pode ser facilmente armazenado em veículos de serviço. As possibilidades de armazenamento integrado reduzem os tempos de configuração. Operação flexível Para operação vertical e horizontal. Máxima estabilidade durante a operação horizontal, pois as rodas não tocam o chão. Manutenção fácil Acesso fácil ao cabeçote do cilindro através da abertura na parte inferior da máquina. Acesso rápido à caixa elétrica através da simples remoção da tampa da máquina. Filtro de água grande e de fácil acesso para proteger a bomba contra partículas de sujeira na água. Soluções práticas e que economizam tempo Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Maior eficiência energética Bomba axial de 3 pistões recém-desenvolvida para perdas de fluxo e pressão consideravelmente reduzidas. Aumento de 20% no desempenho de limpeza e na eficiência energética.