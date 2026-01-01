      Lavadora de alta pressão HD 8/18-4 MXA Plus *EU | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira enrolada e pistola de pulverização.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 8/18-4 MXA Plus *EU

      Referência: 1.524-976.0

      • Carretel de mangueira automático com mola
      • Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock.
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