      Lavadora de alta pressão | Kärcher

      Aquecedor de água Kärcher em aço inoxidável com painel de controle preto e botões amarelos.

      Prémios e gama exclusiva

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      Lavadora de alta pressão

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.524-966.0

      • Fácil instalação, operação e manutenção da máquina.
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