Lavadora de alta pressão | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.524-966.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
500 - 800
Pressão de trabalho (bar / MPa)
50 - 180 / 5 - 18
Pressão máxima (bar / MPa)
240 / 24
Temperatura de entrada da água (°C)
85
Carga conectada (kW)
5.5
Proteção (A)
16
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
1″
Portabilidade
estacionário
Peso (com acessórios) (kg)
75
Peso incl. embalagem (kg)
84.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
800 x 605 x 600
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
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Manual de instruções
Manual de instruções
Garantia Legal
Áreas de utilização