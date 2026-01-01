Lavadora de alta pressão HD 8/20 G | Kärcher

Nossa lavadora de alta pressão HD 8/20 G para água fria, com pressão de 200 bar e motor a gasolina Honda, garante máxima independência, flexibilidade e mobilidade. Mesmo sem energia elétrica disponível, esta máquina permite o uso independente nas circunstâncias mais difíceis. Não é necessário nem mesmo uma conexão de água, já que a lavadora de alta pressão da linha HD Gasoline Advanced pode aspirar água de corpos d'água em caso de emergência. Sua estrutura básica extremamente robusta suporta até mesmo o uso mais intenso. Da mesma forma, o conceito da estrutura foi projetado ergonomicamente para facilitar o transporte da máquina, mesmo em terrenos acidentados. Rodas à prova de furos aumentam ainda mais a resistência geral. Um filtro de água de grande capacidade e uma válvula termostática protegem a bomba, enquanto uma estrutura de proteção opcional com olhais para facilitar o carregamento por guindaste oferece segurança adicional para a máquina. Com a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de sustentação necessária para o operador, bem como os fixadores de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montageme desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de parafuso convencionais, a máquina é muito conveniente de usar.

Máxima independência Equipado com motores Honda ou Yanmar confiáveis ​​para uso sem fonte de alimentação externa. Pode sugar água – por exemplo, de lagos ou lagoas – e usá-la para limpeza. Facilidade de uso ideal O conceito de estrutura ergonômica facilita o transporte em terrenos irregulares. Possibilidade de armazenamento de todas as peças acessórias diretamente na máquina. Rodas à prova de furos garantem alta mobilidade permanente. Altamente versátil A estrutura opcional da gaiola, com olhais para carregamento por guindaste, protege a máquina de forma confiável. Kit de fixação para carretel de mangueira, para tempos de montagem e finalização mais curtos, disponível como item opcional. Versão portátil com estrutura tubular robusta, especialmente concebida para pintores e estucadores (HD 728 B). Para os trabalhos mais difíceis Estrutura básica robusta para uso diário em condições adversas. Filtro de água grande para proteger a bomba. Válvula termostática para proteger a bomba contra superaquecimento no modo de recirculação.