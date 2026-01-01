      Lavadora de alta pressão HD 8/20 G | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher profissional com motor visível, estrutura metálica e rodas robustas.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 8/20 G

      Referência: 1.187-904.0

      • Estrutura tubular robusta com revestimento em pó.
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