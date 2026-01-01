Lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100 CageAdv (DryShut) *EU | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de ultra-alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.812-002.0
Pressão de trabalho (bar / MPa)
1000 / 100
Caudal (L/h)
978
Temperatura de entrada da água (°C)
45
Combustível
Elétrico
Classificação do motor (kW)
35
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
380 - 415
Frequência (Hz)
50
Tipo de bomba
Cambota
Peso sem acessórios (kg)
385
Peso (com acessórios) (kg)
376.5
Peso incl. embalagem (kg)
380
Dimensões (C × L × A) ( )
1385 x 790 x 1090
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções