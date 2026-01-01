      Lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100 CageAdv (DryShut) *EU | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com estrutura robusta e rodas grandes, vista lateral.

      Lavadora de ultra-alta pressão

      HD 9/100 CageAdv (DryShut) *EU

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.812-002.0

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