      Lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica cinza, motor visível e quatro rodas pretas.

      Lavadora de ultra-alta pressão

      HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.812-000.0

      • Motor elétrico refrigerado a ar de 4 polos
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