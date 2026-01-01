Lavadora de ultra-alta pressão HD 9/100 Classic (DumpGun)*EU | Kärcher

Ideal para uso universal na construção civil e outras aplicações industriais: nossa versátil lavadora de ultra alta pressão HD 9/100-4 Cage Classic, da classe compacta UHP. No coração da máquina está uma bomba industrial de alta pressão extremamente potente da WOMA, com alta eficiência volumétrica. Equipada com uma pistola de gatilho de bypass, a HD 9/100-4 possui pressão de trabalho de 1000 bar e vazão de 900 litros de água por hora, removendo até a sujeira mais incrustada de forma rápida e confiável.

Bomba industrial potente de alta pressão Êmbolo fabricado em carboneto para uma longa vida útil. Design que facilita a manutenção, tornando a substituição de peças de desgaste, como válvulas, vedações e êmbolos, muito simples. Projeto de válvula central para alta eficiência volumétrica. Pistola de gatilho WOMA fácil de usar Cabo ergonômico e design leve para facilitar o manuseio. Força de acionamento reduzida para um funcionamento sem esforço. Durável e robusto Baixos custos de operação e manutenção. Impede qualquer recuo repentino para o usuário, pois a pressão aumenta gradualmente ao puxar o gatilho da arma. Mobilidade excepcional As rodas grandes, bem como um centro de gravidade otimizado, garantem um alto grau de mobilidade para a máquina – apesar de seu tamanho. Um prático gancho de guindaste permite o transporte fácil, mesmo em terrenos acidentados.