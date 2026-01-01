Lavadora de alta pressão HD 9/18-4 ST | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.524-950.203
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
460 - 900
Pressão de trabalho (bar / MPa)
40 - 180 / 4 - 18
Pressão máxima (bar / MPa)
200 / 20
Temperatura de entrada da água (°C)
70
Carga conectada (kW)
6.8
Proteção (A)
16
Entrada de água
1″
Portabilidade
estacionário
Peso (com acessórios) (kg)
71.7
Peso incl. embalagem (kg)
77.1
Dimensões (C × L × A) (cm / mm)
533 / 420 x 790
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização