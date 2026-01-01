      Lavadora de alta pressão HD 9/18-4 ST | Kärcher

      Painel de controle de um sistema Kärcher Professional, com botões e mostradores amarelos sobre fundo preto.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 9/18-4 ST

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.524-950.203

      • Dimensões compactas
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