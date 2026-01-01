Lavadora de alta pressão HD 9/18-4 ST | Kärcher

Está pronto para uso rapidamente a qualquer momento.

A bomba inicia assim que a pistola de gatilho é acionada, permitindo trabalhar de forma conveniente a partir de qualquer ponto de abastecimento. Pronto com o simples toque de um botão, sem tempos de configuração ou necessidade de transportar máquinas móveis. Para limpeza rápida em diferentes locais de uso.