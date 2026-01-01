Lavadora de alta pressão HD 9/20-4 SXA Plus | Kärcher

A lavadora de alta pressão de água fria HD 9/20-4 SXA Plus permite um trabalho ergonômico graças à pistola de alta pressão EASY!Force Advanced, que dispensa esforço para segurar o equipamento. A pressão e o volume de água podem ser regulados diretamente no gatilho da pistola/lança através do controlador Servo Control; a lança de aço inoxidável (1050 mm) é rotativa. O bocal rotativo Vibrasoft reduz as vibrações e o ruído em até 30%. A lavadora impressiona pela alta qualidade de fabricação e dos materiais: o conjunto motor-bomba, instalado verticalmente (conceito vertical), consiste em uma bomba oscilante com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão, além de um motor de baixa rotação de 4 polos com sistema de refrigeração ar-água, resultando em um design compacto para máxima portabilidade. A estrutura de alumínio confere robustez, leveza e permite o transporte por guindaste. Inclui mangueira de alta pressão Ultra Guard com revestimento durável de Teflon® e um carretel automático capaz de enrolar e desenrolar a mangueira mesmo sob pressão e em um ângulo de até 45°, proporcionando tempos de instalação até 50% mais rápidos. Este equipamento de alta qualidade é complementado por opções de armazenamento de acessórios, como um compartimento de armazenamento e ganchos ajustáveis.

Carretel de mangueira automático Enrolamento e desenrolamento automáticos até um ângulo de 45°, mesmo sob pressão. Mangueira Ultra Guard HD resistente a riscos e com superfície lisa, revestida com Teflon®. Tempos de instalação até duas vezes mais rápidos. Conceito de design compacto e vertical baseado na disposição vertical do motor e da unidade de bomba. Dimensões compactas e proporções que economizam espaço. Fácil de manobrar e transportar. A estabilidade máxima garante uma base firme para a máquina. Motor de baixa velocidade com 4 polos e sistema de refrigeração ar-água, bomba robusta com pistões de aço inoxidável e cabeçote de latão. Longa vida útil e baixos custos de manutenção. Alto desempenho e eficiência. Com função de sucção e temperatura da água até 60 °C. Vibrasoft Dirt Blaster Ergonômico Reduz as vibrações em até 30%. Reduz o volume e o nível de ruído. O bocal rotativo facilita as tarefas de limpeza mais complexas. O conceito de serviço inteligentemente concebido facilita operações rápidas no local. Cabeçote da bomba giratório. Indicador de nível de óleo e orifício de drenagem integrados ao chassi para maior praticidade. Construção modular, composta por bomba, motor e painel de controle. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. Pistola de alta pressão EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Múltiplos espaços de armazenamento para acessórios integrados à máquina. Compartimento de armazenamento. Ganchos ajustáveis, por exemplo, para guardar uma segunda lança ou um cabo elétrico. Armazenamento para mangueira de alta pressão.