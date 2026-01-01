Lavadora de alta pressão HD 9/23 G | Kärcher

Equipada com um motor a gasolina Honda, a lavadora de alta pressão de água fria HD 9/23 G funciona de forma totalmente independente da ligação à corrente elétrica. Desenvolvida para os melhores resultados de limpeza – graças a uma pressão de água de 230 bar – e protegida por uma estrutura básica muito robusta, a máquina impressiona mesmo em condições extremas. O conceito ergonômico da estrutura oferece máxima mobilidade, mesmo em superfícies irregulares. Rodas à prova de furos, o conceito de operação eficiente e diversas opções de armazenamento para acessórios tornam a máquina muito prática de usar. Outras características práticas incluem a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero o esforço necessário para segurar a máquina, e os fechos de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais. A potente bomba permite a remoção de água de lagos ou lagoas em caso de emergência. Ela é protegida por um filtro de água de grandes dimensões e uma válvula termostática que impede o sobreaquecimento no modo de recirculação. Também está disponívelpara o HD 9/23 G uma estrutura de gaiola com olhais para facilitar o carregamento por guindaste, bem como um kit de fixação para um carretel de mangueira.

Máxima independência Equipado com motores Honda ou Yanmar confiáveis ​​para uso sem fonte de alimentação externa. Pode sugar água – por exemplo, de lagos ou lagoas – e usá-la para limpeza. Facilidade de uso ideal O conceito de estrutura ergonômica facilita o transporte em terrenos irregulares. Possibilidade de armazenamento de todas as peças acessórias diretamente na máquina. Rodas à prova de furos garantem alta mobilidade permanente. Altamente versátil A estrutura opcional da gaiola, com olhais para carregamento por guindaste, protege a máquina de forma confiável. Kit de fixação para carretel de mangueira, para tempos de montagem e finalização mais curtos, disponível como item opcional. Versão portátil com estrutura tubular robusta, especialmente concebida para pintores e estucadores (HD 728 B). Para os trabalhos mais difíceis Estrutura básica robusta para uso diário em condições adversas. Filtro de água grande para proteger a bomba. Válvula termostática para proteger a bomba contra superaquecimento no modo de recirculação.