Lavadora de alta pressão HD 9/23 G | Kärcher

Equipada com um motor a gasolina Honda, a lavadora de alta pressão de água fria HD 9/23 G funciona de forma totalmente independente da ligação à corrente elétrica. Desenvolvida para os melhores resultados de limpeza – graças a uma pressão de água de 230 bar – e protegida por uma estrutura básica muito robusta, a máquina impressiona mesmo em condições extremas. O conceito ergonômico da estrutura oferece máxima mobilidade, mesmo em superfícies irregulares. Rodas à prova de furos, o conceito de operação eficiente e diversas opções de armazenamento para acessórios tornam a máquina muito prática de usar. Outras características práticas incluem a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero o esforço necessário para segurar a máquina, e os fechos de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais. A potente bomba permite a remoção de água de lagos ou lagoas em caso de emergência. Ela é protegida por um filtro de água de grandes dimensões e uma válvula termostática que impede o sobreaquecimento no modo de recirculação. Também está disponívelpara o HD 9/23 G uma estrutura de gaiola com olhais para facilitar o carregamento por guindaste, bem como um kit de fixação para um carretel de mangueira.
Máxima independência
Equipado com motores Honda ou Yanmar confiáveis para uso sem fonte de alimentação externa. Pode sugar água – por exemplo, de lagos ou lagoas – e usá-la para limpeza.
Facilidade de uso ideal
O conceito de estrutura ergonômica facilita o transporte em terrenos irregulares. Possibilidade de armazenamento de todas as peças acessórias diretamente na máquina. Rodas à prova de furos garantem alta mobilidade permanente.
Altamente versátil
A estrutura opcional da gaiola, com olhais para carregamento por guindaste, protege a máquina de forma confiável. Kit de fixação para carretel de mangueira, para tempos de montagem e finalização mais curtos, disponível como item opcional. Versão portátil com estrutura tubular robusta, especialmente concebida para pintores e estucadores (HD 728 B).
Para os trabalhos mais difíceis
Estrutura básica robusta para uso diário em condições adversas. Filtro de água grande para proteger a bomba. Válvula termostática para proteger a bomba contra superaquecimento no modo de recirculação.