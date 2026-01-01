Lavadora de alta pressão HD 9/25 G Entry Class *EU | Kärcher

Com uma pressão de trabalho de até 250 bar, 900 litros de água por hora e uma robusta bomba de virabrequim, a lavadora de alta pressão de água fria HD 9/25 G Classic lida sem esforço até mesmo com as tarefas de limpeza mais exigentes. Graças ao potente motor a gasolina EU STAGE V, que elimina a necessidade de uma fonte de alimentação externa, e equipada com uma estrutura robusta em aço tubular e rodas à prova de furos, a HD 9/25 G Classic é adequada para uso pesado em canteiros de obras, trabalhos manuais, em prefeituras ou por empresas de serviços de construção. Uma alça de empurrar ergonômica, dimensões muito compactas e espaço para guardar acessórios, como mangueira de alta pressão e lança, tornam a máquina fácil de manusear e transportar em um carro. Os componentes importantes da máquina são facilmente acessíveis para manutenção e protegidos por válvulas de segurança e termostato, além de um filtro de água de grande capacidade.

Independência Permite a independência de fontes de energia externas. Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida manual conveniente por corda. Mobilidade excepcional Rodas à prova de furos garantem alta mobilidade permanente. A máquina compacta e esguia também é muito fácil de manobrar em áreas confinadas. Para excelente mobilidade, transporte confortável e armazenamento que economiza espaço – cabe perfeitamente em um carro padrão. Durável e robusto Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina de forma confiável contra danos. Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água. Bomba de virabrequim com pistões de cerâmica. Possibilidade de armazenamento para acessórios Gancho para mangueira e compartimento para acessórios, facilitando o armazenamento e o transporte. Cabo ergonômico e compartimento para guardar a mangueira.