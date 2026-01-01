      Lavadora de alta pressão HD 9/25 G Entry Class *EU | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher com motor preto, estrutura metálica cinza e rodas robustas.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HD 9/25 G Entry Class *EU

      Referência: 1.187-013.0

      • Limpeza independente de alta pressão, independentemente de fontes de energia externas.
      • Bomba de virabrequim robusta com pistões de cerâmica
      • Compacto, leve e muito móvel
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