      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica cinza e rodas pretas, vista em ângulo lateral.

      Lavadora de ultra-alta pressão

      HD 9/50-4

      This device requires instruction

      Referência: 1.367-156.0

      • Motor elétrico refrigerado a ar de 4 polos
      • Proteção contra funcionamento a seco (opcional)
      Request a offer