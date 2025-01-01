Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de ultra-alta pressão
This device requires instruction
Order number: 1.367-506.0
Pressão de trabalho (bar / MPa)
150 - máx. 500 / 15 - máx. 50
Taxa de fluxo (L/h)
500 - 900
Temperatura de entrada (°C)
máx. 60
Combustível
Gasolina
Fabricante de motores
Honda
Tipo de motor
GX 690
Classificação do motor (kW)
16
Tipo de bomba
Bomba de virabrequim Kärcher de máximo desempenho
Peso sem acessórios (kg)
122
Peso (com acessórios) (kg)
150
Medidas (CxLxA) (mm)
930 x 800 x 920
Scope of supply
Equipment
Product information
Manual