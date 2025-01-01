Prático e conveniente: O suporte para a lança e o gancho integrado para a mangueira garantem que o acessório esteja sempre à mão na máquina. O horímetro mostra sempre o tempo exato de funcionamento da bomba. Armazenamento seguro: Os acessórios e ferramentas são armazenados em uma caixa protegida. Fácil de movimentar: O princípio do carrinho de transporte permite levar a máquina facilmente, mesmo para áreas de difícil acesso. Confiável e seguro: A bomba de virabrequim de alto desempenho da Kärcher garante pressão ideal. O sistema de desligamento automático em caso de funcionamento a seco (opcional) protege tanto a máquina quanto o usuário.

Pistola de pulverização industrial Robusta e durável: a nova pistola de gatilho industrial Kärcher foi projetada especialmente para uso pesado. Regulamentação de velocidade A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia.