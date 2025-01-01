      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica cinza, motor visível e rodas para transporte.

      Lavadora de ultra-alta pressão

      HD 9/50 Pe

      This device requires instruction

      Order number: 1.367-506.0

      • Motor a gasolina com partida elétrica
      • Redução automática de velocidade
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