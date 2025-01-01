      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, painel de controle e alças pretas.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 10/21-4 M

      This device requires instruction

      Referência: 1.071-939.0

      • Modo eco!efficiency, motor elétrico de 4 polos refrigerado a água com bomba axial
      • Mangueira de alta pressão com 10 metros de comprimento e compartimento adicional para guardar acessórios.
      • EASY!Force Advanced com controlador de servo controle, 2 tanques de detergente, descalcificador
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