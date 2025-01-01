A HDS 10/21-4 M é uma das lavadoras de alta pressão de água quente mais potentes da categoria intermediária, impressionando também pela sua ergonomia sofisticada e alto nível de facilidade de uso. Seu motor elétrico de baixa rotação, 4 polos e refrigerado a água, a robusta bomba axial de 3 pistões com pistão de cerâmica e o econômico modo eco!efficiency garantem simultaneamente o máximo desempenho e uma operação confiável e econômica. A pistola de gatilho EASY!Force Advanced HP com controle servo e a lança de pulverização de 1050 milímetros com tecnologia de bico patenteada, além dos fixadores de liberação rápida EASY!Lock, também são itens de série para um trabalho sem fadiga e que economiza tempo. Muitos outros detalhes de equipamentos e desempenho também impressionam, como o projeto otimizado do queimador, os 2 tanques de detergente, o conceito de mobilidade conveniente, a extensa tecnologia de segurança, a operação simples com apenas um interruptor e as opções inteligentes de armazenamento de acessórios.

Alta eficiência No modo eco!efficiency, a máquina opera na faixa de temperatura mais econômica (60 °C) – com fluxo de água máximo. Os ciclos do queimador são otimizados para reduzir o consumo de combustível em 20% em comparação com a operação em carga máxima. Ampla gama de acessórios com EASY!Lock EASY!Force Advanced para trabalho sem fadiga e sem necessidade de força de retenção. A pressão e o volume de água podem ser ajustados no controlador Servo Control, localizado entre a lança e a pistola de gatilho. Lança rotativa de aço inoxidável de 1050 mm. Eficiência máxima Tecnologia de queimador "Made in Germany" altamente eficiente e comprovada. Motor elétrico de 4 polos com bomba axial de 3 pistões. Motor refrigerado a água para alto desempenho e longa vida útil. Segurança operacional O filtro de água de fácil acesso protege a bomba contra partículas de sujeira na água. Válvulas de segurança, proteção contra falta de água e de combustível garantem a disponibilidade da máquina. O Sistema de Amortecimento Suave (SDS) compensa os picos de vibração e pressão no sistema de alta pressão. Múltiplos espaços de armazenamento para acessórios integrados à máquina. Compartimento de armazenamento integrado para todos os acessórios. Inclui 2 ganchos para a mangueira de sucção e o cabo de alimentação. Compartimento de armazenamento espaçoso, ideal para guardar, por exemplo, detergentes, luvas ou ferramentas. Unidade de dosagem de detergente É fácil alternar entre os tanques de detergente 1 e 2. Unidade de dosagem precisa de detergente com função de enxágue. Conceito de mobilidade Carrinho de corrida com design "Jogger", com rodas grandes de borracha e rolete de direção. Calha basculante integrada para facilitar o transporte sobre desníveis. Alças de empurrar para facilitar o transporte e a movimentação. controles fáceis de usar Um único interruptor para todas as funções da unidade.