A potente lavadora de alta pressão HDS 1000 Be, com aquecimento, é ideal para uso contínuo e intenso em locais sem acesso à rede elétrica. O robusto motor a gasolina Honda, com partida elétrica e redução automática de velocidade durante as pausas, garante máxima autonomia. A estrutura resistente, que protege os componentes, foi projetada para suportar o uso de guindastes e empilhadeiras. Todos os componentes são fabricados com materiais de alta qualidade. A bomba de alta pressão, por exemplo, possui cabeçote de latão, válvulas de aço inoxidável e pistões de aço inoxidável com revestimento de cromo-níquel. Inovações pioneiras, como a pistola de alta pressão EASY!Force e os engates rápidos EASY!Lock, são itens de série. Enquanto a pistola EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, os engates rápidos EASY!Lock permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que com conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade. A regulação integrada da pressão e do fluxo de água através do Servo Control diretamente na pistola de alta pressão permite um ajuste ideal para diferentes tarefas de limpeza.

Facilidade de uso ideal Desligamento automático do queimador em caso de falta de água e superaquecimento. A pistola de pulverização com design ergonômico reduz a força necessária para segurar e puxar. Desempenho máximo Queimador de alto rendimento com bobina de aquecimento vertical e ignição contínua sem detonação. Para remover crostas persistentes. Dois tanques integrados para diesel e gasolina permitem longos períodos de funcionamento. Motor a gasolina potente Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida elétrica para arranque sem esforço. Operação fácil de usar A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia. O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura robusta de aço tubular.