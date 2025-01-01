      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica, motor visível e pistola de pulverização amarela e cinza.

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      Lavadora de alta pressão

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      • Pistola de alta pressão EASY!Force com economia de energia para trabalhos sem fadiga.
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