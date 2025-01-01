Graças aos seus diversos recursos, ao potente motor diesel Yanmar e à robusta estrutura tubular, a nossa lavadora de alta pressão aquecida HDS 1000 De enfrenta desafios que outras máquinas não conseguem. Componentes de alta qualidade – a bomba de alta pressão possui cabeçote de latão, válvulas de aço inoxidável e pistões de aço inoxidável com revestimento de cromo-níquel – garantem uma vida útil extremamente longa, mesmo com uso contínuo e intenso. A nossa nova pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, garante uma operação sem esforço, enquanto os nossos fixadores de liberação rápida patenteados EASY!Lock tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais, mantendo a mesma durabilidade e robustez. O abrangente equipamento de segurança, composto por um flutuador com proteção contra calcificação integrada (DGT) que garante a separação da rede de água potável, diversas válvulas de segurança, bem como proteção contra falta de óleo, água e combustível, garante a disponibilidade da máquina em todos os momentos. Uma estrutura robusta protege os componentes e facilita o transporte.

Facilidade de uso ideal Desligamento automático do queimador em caso de falta de água e superaquecimento. A pistola de pulverização com design ergonômico reduz a força necessária para segurar e puxar. Desempenho máximo Queimador de alto rendimento com bobina de aquecimento vertical e ignição contínua sem detonação. Para remover crostas persistentes. Dois tanques integrados para diesel e gasolina permitem longos períodos de funcionamento. Motor de combustão econômico movido a diesel Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida elétrica para arranque sem esforço. Operação fácil de usar A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia. O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura robusta de aço tubular.