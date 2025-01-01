      Lavadora de alta pressão Kärcher com estrutura metálica, motor visível e pistola de pulverização amarela e cinza.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 1000 De CEMO

      This device requires instruction

      Referência: 1.811-947.0

      • Aquecedor de água potente com estágio de vapor.
      • Motor diesel econômico com partida elétrica prática
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