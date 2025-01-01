Equipada com um potente motor diesel Yanmar e protegida por uma estrutura tubular robusta, a nossa lavadora de alta pressão com água quente HDS 1000 De Steamer impressiona pela sua mobilidade e eficácia na remoção de ervas daninhas com água quente, mesmo em locais sem fontes de energia externas disponíveis. A elevada capacidade do queimador e a caixa eletrônica integrada com sensor de temperatura, que permite temperaturas elevadas de até 98 °C, possibilitam não só a remoção de ervas daninhas, como também a redução de vírus e a desativação de bactérias e germes nas superfícies. A transição entre o modo de alta pressão normal e o modo de remoção de ervas daninhas é incrivelmente fácil, uma funcionalidade que oferece máxima flexibilidade e conveniência ao utilizador. Componentes de alta qualidade, como a bomba de alta pressão com cabeçote de latão, válvulas de aço inoxidável e pistões de aço inoxidável com revestimento de cromo-níquel, garantem uma vida útil excecionalmente longa, mesmo em aplicações contínuas e exigentes. Um interruptor de nível com proteção contra calcificação (DGT) integrado faz parte do extenso equipamento de segurança concebido para proteger o utilizador e a máquina.

Melhor desempenho de limpeza graças à água quente. Controle infinitamente variável do teor de umidade, desde vapor até jato de água quente, diretamente na máquina. O controle do volume de vapor pode ser ajustado para qualquer tarefa de limpeza, conforme necessário. Desempenho máximo Queimador de alto rendimento com bobina de aquecimento vertical e ignição contínua sem detonação. Desligamento automático do queimador em caso de falta de água e superaquecimento. Motor de combustão econômico movido a diesel Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida elétrica para arranque sem esforço. Operação fácil de usar A velocidade é reduzida automaticamente no modo de espera. Isso protege o motor e economiza energia. O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura robusta de aço tubular.