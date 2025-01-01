Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Lavadora de alta pressão
This device requires instruction
Referência: 1.071-959.0
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
500 - 1200
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
mín. 80 - máx. 155
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
7.7
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (g/h)
6.1
Carga conectada (kW)
8
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
25
Peso (com acessórios) (kg)
190
Peso, incluindo embalagem (kg)
199.9
Medidas (CxLxA) (mm)
1330 x 750 x 1060
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Manual
Manual
Áreas de utilização