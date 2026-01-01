Lavadora de alta pressão | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.071-936.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
600 - 1300
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
mín. 80 - máx. 155
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
9.5
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
7.6
Carga conectada (kW)
9.5
Cabo de alimentação (m)
5
Entrada de água
1″
Tanque de combustível (L)
25
Peso (com acessórios) (kg)
198
Peso incl. embalagem (kg)
210.2
Dimensões (C × L × A) (mm)
1330 x 750 x 1210
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização