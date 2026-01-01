Reboque HDS | Kärcher

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Reboque HDS
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.524-952.201
Tipo de tração
Diesel
Fabricante de motores
Yanmar
Classificação do motor (kW / cv)
19 / 26
Caudal (L/h)
900 - 1700
Pressão (bar / MPa)
60 - 200 / 6 - 20
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
9.7
Peso (com acessórios) (kg)
945
Dimensões (C × L × A) (mm)
3646 x 1747 x 1735
Conteúdo da embalagem
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização