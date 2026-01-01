      Reboque HDS | Kärcher

      Limpeza de alta pressão Kärcher cinza com rodas e engate de reboque em ambiente neutro.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2017

      Reboque HDS

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.524-952.201

      • Redução automática de velocidade
      • Com doseamento de detergente
      • Controle Servo: regulação infinitamente variável do volume de água e da pressão diretamente do gatilho da pistola.
      Solicitar uma proposta