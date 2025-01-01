HDS 5/11 U: a máquina de entrada na classe de lavadoras de alta pressão com água quente impressiona com seu design vertical sofisticado e inovador. O design horizontal da máquina confere-lhe baixo peso e dimensões muito compactas. A vantagem disso é que a máquina é muito fácil de transportar em carros familiares e fácil de manobrar em terrenos irregulares graças às suas rodas grandes e à alça de empurrar. A combinação da tecnologia patenteada de bicos, do soprador turbo e da maior eficiência da bomba também garante um desempenho de limpeza ultraeficiente. O trabalho confortável é possibilitado pela pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de sustentação necessária para o usuário, e pelos engates rápidos EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais. A operação simples e as opções de armazenamento para a mangueira e a lança de pulverização completam os extensos recursos da máquina.

Design vertical inovador Transporte sem esforço sobre degraus ou escadas. Rodas grandes para superfícies não pavimentadas. Filtro fino de água Protege eficazmente a bomba de alta pressão contra contaminação. Fácil de remover pelo lado de fora. Design compacto Armazenamento e transporte que economizam espaço. Bomba e tanque de combustível à prova de vazamentos para transporte horizontal. Ideal também para veículos de serviço de menor porte. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos.