Lavadora de alta pressão HDS 5/11 UX | Kärcher

Os principais beneficios das lavadoras de alta pressão a quente compactas é o seu peso reduzido, as suas dimensões compactas e a facilidade com que podem ser carregadas e transportadas. Cabem facilmente dentro de um veículo comercial para serem transportadas de um local para o outro. Graças ao seu tamanho compacto, estas unidades somente ocupam um minimo de espaço de armazenamento quando não estiverem a ser utilizadas. As rodas de grande diâmetros e as rodas direccionais, como também a pega de transporte de formas ergonómicas asseguram uma excelente capacidade de manobra e de transporte, mesmosobre pavimentos irregulares. A bomba axial de alta pressão tem três pistons endurecidos com aço inoxidável e uma cabeça cilindrica em latão. Um interruptor de pressão desliga automaticamente a unidade ao deixar de accionar a pistola, aliviando a carga sobre os componentes prolongando a sua vida útil. A bomba de alta pressão, a ventoinha do queimador e a bomba de aquecimento do óleo são accionados por uma bomba eléctrica e estão combinadas de modo a formar um módulo de accionamento. Este principio não somente assegura um conjunto muito compacto e uma elevada saída de potência, como também torna a unidade muito fiável. As características deste design comprovado pelo tempo de caldeira da Kärcher é uma elevada performance num minimo de espaço, enquanto assegura que a unidade se mantenha dentro dos limites de emissões estatalmente estabelecidos. O chassis fabricado em plástico de elevada qualidade e o capô da máquina em plástico com dobradiças protegem a unidade dos danos e das condições atmosféricas adversas. O conforto de utilização é aumentado por um interruptor central, os suporte das mangueira de alta pressão, da lança e dos restantes acessorios standard. Descrição técnica: Unidade monofásica com motor eléctrico de dois pólos arrefecido a ar. Bomba axial com três pistons endurecidos com aço inoxidável. Saída do detergente em baixa pressão.

Carretel de mangueira integrado Armazenamento seguro e prático da mangueira de pressão. Garante o funcionamento ergonômico. Tempos de preparação reduzidos. Design vertical inovador Transporte sem esforço sobre degraus ou escadas. Rodas grandes para superfícies não pavimentadas. Filtro fino de água Protege eficazmente a bomba de alta pressão contra contaminação. Fácil de remover pelo lado de fora. Design compacto Armazenamento e transporte que economizam espaço. Bomba e tanque de combustível à prova de vazamentos para transporte horizontal. Ideal também para veículos de serviço de menor porte. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos.