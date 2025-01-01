      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com detalhes amarelos e vermelhos, vista lateral com rodas e mangueira.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 5/12 C

      This device requires instruction

      Referência: 1.272-900.0

      • Modo econômico e ecoeficiente!
      • Seletor de 1 botão intuitivo
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