Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
This device requires instruction
Referência: 1.272-900.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
500
Pressão de trabalho (bar / MPa)
120 / 12
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
máx. 80
Carga conectada (kW)
2.9
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
3.2
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
2.6
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
15
Peso (com acessórios) (kg)
92
Peso, incluindo embalagem (kg)
100.8
Medidas (CxLxA) (mm)
1060 x 650 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização